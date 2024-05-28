Çorum FK’nın, play-off maçlarında hakem kararlarıyla elenip Süper Lig’e yükselme şansını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Büyük üzüntü yaşayan Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi’ye mesaj atarak “Çorum bunu hak edecek ne yaptı?” diye sordu.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, rüya gibi geçen normal sezonun ardından Süper Lig’e yükselme umutlarını play-off maçlarına taşıyan Çorum FK, 1.turda Kocaelispor’u 2-1’lik skorla eleyerek yarı finale yükseldi. Bodrum FK ile eşleyen kırmızı-siyahlı takım, Çorum’da oynanan ve 1-1 biten maçta FİFA kokartlı Süper Lig hakemi Kadir Sağlam tarafından adeta lime lime doğrandı. Yanlış taç kararı üzerine gol yiyen ve net penaltısı verilmeyen Çorum FK, Bodrum’da 0-0 biten ve penaltılar sonucu 5-4 kaybedilen rövanşta ise bu kez FİFA kokartlı Süper Lig hakemi Zorbay Küçük’ü geçemedi. Nizami golü iptal edilen ve ilk maçta olduğu gibi kırmızı kartla 10 kişi bırakılan Çorum FK, penaltılar sonucu 5-4 yenilerek Süper Lig defterini bu sezonluk kapattı.

Aralarında Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus ve Bünyamin Gezer gibi birçok eski Süper Lig hakeminin bulunduğu birçok yorumcu ve spor otoriteleri, Çorum FK’nın yanlış hakem kararlarıyla elendiğine vurgu yaptı. Konu sosyal medyada halen tartışılırken, kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye mesaj atarak sitemini ve kızgınlığını ifade etti.

Yalçın, “Bu dünya ölümlü başkanım” diye başlayan mesajında, “Ölüm her nefise var. Çorum bunu hak edecek ne yaptı?

Kocaelispor maçında verilmeyen penaltıyı izle, bugün verilmeyen golü izle başkanım. Yakışmadı, hiç yakışmadı. Ben razı değilim. Geçen hafta rakipten çıkan topta gol yedim, yakışmadı başkanım. Biz insanız ama Yaradan her şeyi görüyor” ifadelerini kullandı.

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin Yalçın’ın mesajına henüz cevap vermediği öğrenildi.