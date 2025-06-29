Gerçekleştirilen programlara, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Cumhur İttifakı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan ve parti teşkilat yöneticileri katıldı.

ESNAF VE İŞ DÜNYASIYLA BULUŞMA

Çorum Sanayi Sitesi’nde, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) işbirliğinde düzenlenen kahvaltı programında, esnaf ve iş insanlarıyla bir araya gelindi. Katılımcılar, esnafların taleplerini dinleyerek karşılıklı istişarelerde bulundu.

Milletvekili Vahit Kayrıcı, esnafın her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, her konuda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.



TARİHİ ARASTA’DA ESNAF ZİYARETİ

Program kapsamında, Tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nda esnaf ve işletmeciler ziyaret edildi. Ziyarete Vahit Kayrıcı’nın yanı sıra MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı, Ülkü Ocakları İl Başkanı, Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık ve parti teşkilat mensupları da katıldı.

Ziyaretlerde esnaflarla sohbet edilip talepleri dinlenirken, birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

YENİ EĞİTİM YATIRIMLARI YERİNDE GÖRÜLDÜ

MHP heyeti, Çorum’da yapımı tamamlanan ve yeni eğitim döneminde açılması planlanan okullarda incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette yetkililerden bilgi alındı, eğitim camiasına ve Çorum halkına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

MHP Çorum İl Başkanlığı’nda, Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, KAÇEP Birimi, Belediye Meclisi üyeleri, TÜRKAV ve Türk Kamu-Sen’e bağlı sendika temsilcileri katıldı.

Toplantıda yerel ve genel gündem konuları, yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler değerlendirildi. Katılımcılar, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.