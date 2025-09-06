Çorum Belediyesi Gençlik Merkezleri tarafından 2025-2026 dönemi için düzenlenecek YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) Hazırlık Kursları için başvurular tamamlandı. Bu yıl ilk kez uygulamaya geçirilen sınavla öğrenci seçme sistemi kapsamında yapılan sınava 175 öğrenci katıldı. Sınavdan alınan başarı puanı sıralamasına göre 120 kişi kurslara kayıt olmaya hak kazanacak.

Gençlere yönelik eğitim desteklerini sürdüren Çorum Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS'ye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs imkânı sunacak. Sınav sonucunda sıralamaya giren öğrenciler, 8-12 Eylül tarihleri arasında kesin kayıtlarını yaptırabilecek. Hazırlık kursları ise 15 Eylül’de başlayacak.

YKS hazırlık kurslarında Matematik, Geometri, Fizik, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Tarih ve Coğrafya derslerinin yanı sıra etüt saati, soru çözümleri, koçluk sistemi, öğrenci takip sistemi ve tercih danışmanlığı gibi destekleyici programlar da yer alacak. Ayrıca kurs programı kapsamında öğrencilerin sınav başarısını artırmak için 40 deneme sınavı, rehberlik hizmetleri ve düzenli soru çözüm saatleri yapılacak.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ