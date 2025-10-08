Çorum Belediyesi, 2026 yılı Nisan ayında yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) girecek adaylara büyük bir destek sağlıyor. Engelli bireylerin sınav sürecine daha iyi hazırlanabilmeleri amacıyla ücretsiz EKPSS hazırlık kursları düzenleniyor. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan kurslarda Türkçe, Matematik ve Sosyal Bilgiler dersleri alanında uzman eğitmenler tarafından verilecek. Ayrıca öğrencilerin sınav deneyimini artırmak amacıyla düzenli aralıklarla deneme sınavları da yapılacak. Toplam 60 öğrenci kapasiteli olarak planlanan kurslarda tüm eğitim materyalleri Çorum Belediyesi tarafından karşılanacak. Kurslara katılım tamamen ücretsiz olacak.

Muhabir: İHA AJANS