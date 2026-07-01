Çorum Belediyesi'nde iki müdürlükte görev değişikliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Etüt ve Proje Müdürlüğü görevini yürüten Sait Toraman'ın yerine Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel vekaleten görevlendirildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Nadir Solak'ın yerine ise Şaban Piyan atandı.

Açıklamada, görevlerini devreden müdürlere bugüne kadar belediyeye sundukları hizmetler ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür edilirken, yeni görev alan yöneticilere de başarı dilekleri iletildi.

Çorum Belediyesi açıklamasında, hemşehrilere en iyi hizmeti sunma anlayışıyla çalışmaların aynı kararlılık ve hizmet anlayışıyla sürdürüleceği vurgulanarak, kamuoyuna saygıyla duyuruldu.