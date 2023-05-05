Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminerlere, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, birim müdürleri ve müdürlüklerin satın alma ve bütçe birimlerinde çalışan personel katıldı. Seminerlerde, Bütçe Hazırlama ve Stratejik Plan Uygulaması konusunda Endüstri Mühendisi Ayfer Özler, Kamu İhale Kanunu konusunda ise Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın tarafından sunumlar yapıldı.

Seminerlerde, katılımcılara bütçe hazırlama sürecinde dikkat edilmesi gereken konular, stratejik planlama ve uygulama yöntemleri, kamu ihale kanunu hükümleri ve ihale süreçleri hakkında detaylı bilgi verildi. Katılımcılar, konular hakkında bilgi sahibi olmanın yanı sıra, sorularını da cevaplandırarak seminerleri verimli bir şekilde tamamladılar.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü eğitim seminerlerinin, belediye personelinin bilgi ve becerilerini güncellemek, hizmet kalitesini artırmak ve kamu kaynaklarının verimli kullanımını sağlamak için düzenlendiğini ifade etti. Çöplü, "Belediye olarak, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek ve kaynaklarımızı verimli kullanmak için personelimizin eğitimine önem veriyoruz. Bu eğitim seminerleri sayesinde, personelimizin bilgi ve becerileri güncelleniyor ve çalışma performansları artıyor." dedi.

(Haber Merkezi)