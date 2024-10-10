Çorum Belediyesi, Antalya’da düzenlenen 13. Yöresel Ürünler Fuarı’nda yerini aldı. Çorum’un lezzetlerinin tanıtıldığı stant, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX)’in açılışı gerçekleştirildi. ANFAŞ Fuar Merkezi’nde 13 Ekim’e kadar sürecek olan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı’nda Çorum Belediyesi de yerini aldı.

Fuarın ilk gününde büyük ilgi gören Çorum standında şehrimizin tarihi güzellikleri, kültürel mirası ve eşsiz lezzetleri ziyaretçilere tanıtılıyor.

İskilip dolması, leblebi, kadın el emeği ürünleri ve Velipaşa Kahvecisi ürünlerinin yer aldığı Çorum standı fuar süresince ziyarete açık olacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR