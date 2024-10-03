Yeni yeni halk otobüsleri için Hürriyet Meydanı’nda “anahtar teslim töreni” düzenlendi.

Belediye Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başlayan törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Aşgın, göreve geldikleri ilk günden bu yana hakkın rızası ve halkın duasını almaktan başka bir önceliklerinin olmadığını kaydetti.

Geçen yıl seçim dönemine girildiğinde 55 bin litre mazot kullandıklarını, bu sene ise daha yıl bitmeden 59 bin litreye çıktıklarını, yine bu sene daha Ekim’in başındayken ödenen fazla mesai ücretlerinin geçen yıla göre 1.5 kat daha fazla olduğunu söyleyen Aşgın, “Seçim bitince işlerimizi rölantiye almadık. Çalışmalarımıza tam gaz devam ettik” dedi.



“BİZİM İÇİN ÖNCELİK HALKIMIZIN MUTLULUĞU”

Çorum’da şehir içi toplu ulaşımın 2008-2022 yılları arasında özel şirket aracılığıyla yapıldığını anımsatan Aşgın, “Ancak bu şekilde toplu ulaşım sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı. Bizim için önceliğimiz hemşehrilerimizin mutluluğuydu. Bu nedenle de bütün halk otobüslerini kamulaştırmaya karar verdik. Şu anda 8 toplu ulaşım aracıyla birlikte filomuzun sayısını 74’e çıkardık” dedi.

“TOPLU ULAŞIMA 15 AYDIR ZAM YAPMADIK”

Türkiye genelinde 2-3 ayda bir şehir içi toplu ulaşıma zam yapıldığını belirten Aşgın, “Biz Çorum Belediyesi olarak en son zammı 2023 Temmuz’da yaptık. 15 ay boyunca toplu ulaşıma zam yapmadık. Yıl sonuna kadar da yapmayacağız” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Özkan Yandım ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar’ın da birer konuşma yaptığı törende otobüslerin anahtarları şoförlere teslim edildi.