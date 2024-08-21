Türkiye genelinde kamu kurum ve kuruluşları finansal kaynak sorunu yaşıyor. Hizmetlerin devam edebilmesi için belediyelerin kaynak oluşturma çabası sürüyor. Bu süreçte birincil seçenek ise gayrimenkul satışı olarak görülüyor.

Çorum Belediyesi de son zamanlarda gayrimenkul satışına hız verdi.

Geçtiğimiz günlerde 8 arsasını satan Belediye, şimdi de Ulukavak Mahallesi ve Ayarık mevkilerinde 2 arsayı ihale ile satacak.

Belediye bu 2 arsa satışından 13 milyon 275 bin lira gelir elde edecek.

İhale 3 Eylül Salı günü saat 14.30'da Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.



TL bedeller üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık artırma usulü ile ilanda belirtilen sıra numarasından başlanarak ayrı ayrı satılacaktır.

Şartname: Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 03.09.2024 Salı günü saat: 14.30’da Belediye Binası B Blok 5. Kat, Konferans Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

Belediyeden bildirilen diğer ihale detayları ise şöyle;

İsteklilerde Aranan Belgeler:

A- Kimlik Fotokopisi

B- Kanuni ikametgah belgesi,

C- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

D- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A, B ve C) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

F-Tüzel kişi olması halinde Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri.

G- İstekliler adına vekaleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekaletnameler ve noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez.)

H- Şartname bedelinin yatırıldığına ilişkin makbuz.

I- Geçici teminatlarını vermeleri,

İ- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır)

J- İhaleye katılacak olanların Belediyeye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı ihale komisyonunda belgelendirmeleri şarttır.

K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan belge, (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir

İ)- ihalenin yapıldığı saatten önce ihaleye katılacakların yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. Keyfiyet ilan olunur.