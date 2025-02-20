Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde toplanan Belediyeler Çevre Birliği Meclis Toplantısı’nda kanun gereği dönem başında yapılması gereken seçimler ile Encümen, Plan Bütçe ve Denetim Komisyonu üyeleri belirlendi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Aşgın seçimlerin yapılacağını hatırlatarak hayırlı olmasını temenni etti.



Toplantıda 5355 Sayılı Mahalli İdari Birlikleri Kanunu 12. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğü’nün 15. Maddesine istinaden 5 Encümen Üyesi; 5355 Sayılı Mahalli İdari Birlikleri Kanunu 11. Maddesi ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Tüzüğü’nün 14. Maddesine istinaden 3 Denetim Komisyonu Üyesi ile 5 Plan Bütçe Komisyonu Üyesi seçimi ayrı ayrı kapalı oy açık tasnif usulünü göre yapıldı.

Buna göre Encümen üyeliklerine İsmail Çizikci, Şerif Arslan, Recep Çıplak, Murat Kılıçlı ile Ertuğrul Eren seçilirken, Denetim Komisyonu’na Ahmet Bahadır Ünlü, Lemzi Çöplü ve Selim Güloğlu; Plan ve Bütçe Komisyonu’na ise Remzi Torun, Necmettin Yalçın, İsmail Çetinkaya, Recep Çıplak ve M. Bilal Karakaya seçildi.