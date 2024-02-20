31 Mart'ta seçilecek olan Belediye Başkanlarının nüfusa göre alacakları maaşlar belli oldu. Buna göre merkez nüfusu 259 bin olan Çorum'da Belediye Başkanı 104 bin 453 TL maaş alacak.

Peki diğer belediye başkanlarının maaşları ne olacak?

Yerleşim yeri nüfusuna göre belediye başkanlarının brüt maaşları TL olarak şöyle:

Nüfusu 2 milyondan fazla: 176 bin 735 TL

Nüfusu 1 milyon – 2 milyon arasında: 144 bin 300 TL

Nüfusu 500 bin – 1 milyon arasında: 119 bin 670 TL

Nüfusu 250 bin – 500 bin arasında: 104 bin 453 TL

Nüfusu 100 bin – 250 bin arasında: 89 bin 235 TL

Nüfusu 50 bin – 100 bin arasında: 77 bin 822 TL

Nüfusu 10 bin – 50 bin arasında: 62 bin 605 TL

Nüfusu 10 bine kadar olan: 54 bin 996 TL

Nüfusu 50 binden az olan il merkezi belediyeler: 77 bin 822 TL

HUZUR HAKKI

Belediye başkanları izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı zamanlarda, belediye meclisi üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekiline, başkanın aylık ödeneğinin gün hesabı üzerinden ödenek verilir. Belediye meclis üyelerine ise meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödeniyor. Günlük huzur hakkı tutarı, belediye başkanının brüt ödeneğinin günlük tutarının 3’te 1’ini geçmemek üzere belediye meclisleri tarafından belirleniyor. Belediye encümeni başkan ve üyelerine de nüfusa göre belirlenen aylık brüt ödenekler veriliyor.

Örneğin nüfusu 10 bine kadar olan belediyelerde encümen üyelerine 2 bin 663 TL, 200 binin üzerinde olan belediyelerde ise 5 bin 707 TL aylık brüt ödenek veriliyor.