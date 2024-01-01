BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde parti çalışmaları ile ilgili görüşme yapmak üzere Genel Merkez ziyaretinde bulundu. BBP Lideri Destici ile de biraraya gelerek görüşen Yandım, merhum BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun kabrini de ziyaret etti.



Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğum günü nedeni ile bir mesaj yayınlayan Yandım, “Şehit liderimin ad günüde rahmetle özlemle minnetle ve şükranla yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet, makamı ali olsun” dedi.

BBP kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun 31 Aralık 1954 tarihinde Sivas’ın Şarkışla İlçesi Elmalı Köyü’nde dünyaya geldiğini belirten Ömer Yandım: “Emrolunduğu gibi dosdoğru yaşayıp, hayatı boyunca ülkemizin ve milletimizin istikbali için mücadele vermiştir. Yolu yolumuz davası davamızdır” diye konuştu.