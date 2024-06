İlk olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av.R. Erinç Sağkan ziyaret etti.

Ziyarette 18 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Çorum Barosu Hizmet Binası yapım işi ihalesi ile ilgili bilgi veren Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, desteklerinden dolayı Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'a teşekkür etti.

Ardından TBMM'de Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya'yı ziyaret eden heyet, her iki meslektaşlarına da Çorum Barosuna göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederek, Çorum Adliyesi Ek Binasının da bir an önce Çorum'un hizmetine sunulmasına yönelik taleplerini iletti. Milletvekilleri de her durumda mensubu oldukları Çorum Barosunun yanında olduklarını ifade ettiler.

Son olarak ise Çorum Barosu önceki dönem baro başkanı Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar'a gerçekleşen ziyarette Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı Kenan Yaşar'ın baro başkanlığı döneminde gerek hizmet binasının yapım işine öncülük etmesi gerekse de Çorum Barosuna olan her türlü hizmet ve desteğinin hiç bir zaman unutulmadığını belirterek, en yakın zamanda gerçekleşmesini bekledikleri temel atma törenine Kenan Yaşar'ı da davet etti.

