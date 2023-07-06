Belediye kent merkezinin önemli mesiresi Çomar Barajı çevresinde başlattığı modernizasyon çalışmaları bitirerek barajı açılışa hazır hale getirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatı ile “Çorum Barajı hayalinizdeki gibi oluyor” iddiasıyla çalışmalara başlayan Belediye ekipleri, göl çevresinde kapsamlı çevre düzenlemesi yaptı. Baraj çevresi yenilenerek güzelleştirildi. Yeni kameriye, oturma grupları, barbeküler, yeni bisiklet ve yürüyüş yolları, yeni aktivite ve otopark alanları oluşturulurken, Seyir alanının önlerine farklı türlerde ağaçlar dikildi. Güvenlik görevlileri ve kontrollü giriş-çıkış noktalarının ihdas edildi.

Cazibe merkezi haline geleceği belirtilen baraja girişlerde güvenliğin sağlanacağı, belirli saatlerde baraja giriş izni verileceği, alkol tüketimine izin verilmeyeceği açıklandı.

Çorum halkının aileleri ile huzur içinde piknik yapmaları belediyenin güvencesinde gerçekleşecek. Baraj çevresinde fidanlık olarak bilinen alan lavanta bahçesine dönüştürülerek çevreye güzel bir koku salınımı sağlanacak.

“ÇOK YAKIŞTI”

Bu arada konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın; “Çorum Barajımızı açılışa hazırlıyoruz. Temiz hava, yeşil ve mavinin buluştuğu bu güzellik Çorum'a çok yakıştı” görüşlerine yer verdi.