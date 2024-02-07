Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi önderliğinde altyapıda yeni bir yapılanma içerisine giren Beşiktaş'tan Çorum U15 Ligi'ni şampiyon tamamlayan Çorum Anadolu FK'ya hazırlık maçı teklifi geldi. Türkiye'nin dev kulübünden gelen bu teklifi memnuniyetle kabul eden Çorum Anadolu FK Başkanı Ali Dursun grup maçları öncesi kendilerini test etmek adına ciddi bir hazırlık maçı olacağını ifade etti.

Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Galatasaray gibi dev takımların scout ekiplerinin de takip edeceği bu hazırlık maçı Cumartesi günü İstanbul'da Fulya Hakkı Yeten Spor Tesisleri'nde saat 14.00'de oynanacak.