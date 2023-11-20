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4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U15 Ligi Play-Off grubunda altıncı ve son hafta maçları hafta sonu oynandı. İtfaiye Sahası'nda oynanan maçlarda haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Çorum Anadolu FK, Hattuşa Gençlikspor'u 1-0'la geçerken, Mimar Sinan Gençlikspr ise Maviay Gençlikspor'u 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Play-Off grubunda oynadığı 6 karşılaşmanın tümünü kazanan Çorum Anadolu FK yenilgisiz şampiyonluğa uzanırken, Hattuşa Gençlikspor 9 puanla ikinci, Mimar Sinan ise 7 puanla üçüncü olmayı başardı. Maviay Gençlikspor ise 1 puanla dördüncülüğü elde etti.

Şampiyon Çorum Anadolu FK kupasını 1 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek törenle alacak.