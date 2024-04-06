Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, 2023 - 2024 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe Müsabakaları 76 ilden 128 takımın katılımı ile 6'şar takımlı 20 grupta 18 - 21 Nisan 2024 tarihlerinde, 4 'er takımlı 2 grupta ise 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 22 tarafsız grup merkezinde oynanacağı belirtildi. Çorum şampiyonu Çorum Anadolu FK'nın Kırşehir grubunda yer aldığı açıklandı. Kırşehir grubunda Çorum'un yanı sıra 2 Ankara takımı, Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat takımları yer aldı.

Çorum Anadolu FK'nın Kırşehir grubundaki rakipleri 18 Nisan'da yapılacak teknik toplantının ardından belli olacak.

Editör: RIFAT KARA