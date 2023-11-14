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Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Belediye Başkan Yardımcıları, üniversite yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Programda yaptığı konuşmada “ÇORBİS’i şehrimize kazandırmamızın üzerinden 3 yıl geçti” diyen Başkan Aşgın, “16 Eylül 2020 yılında açılışımızı yaptığımızda bu şehri bisiklet şehri yapacağız, bisikleti ulaşım ve spor için daha aktif kullanacağız demiştik. Bugüne kadar geldiğimiz noktada gururla söyleyebilirim ki ÇORBİS sistemimiz 40 bini aşkın aboneye ulaştı. Bu sayının önemli bir kısmı gençlerden oluşuyor. Biz gençlere inanarak çıktığımız bu yolda asla yarım kalmadı ve gençlerden hep destek gördük.” şeklinde konuştu.



“İSTASYON SAYISINI 13’E, BİSİKLET

SAYISINI 2 KATINA ÇIKARDIK”

ÇORBİS’i ilk olarak 8 istasyon ve 50 bisiklet ile hizmete sunduklarını ifade eden Aşgın, “Bugün geldiğimiz noktada üniversite kampüsünde gençlerimizle yaptığımız farkındalık ile 5 yeni istasyonu daha ekleyerek şehrimizdeki istasyon sayısını 13’e çıkardık. Bisiklet sayımızı da 101’e çıkararak başladığımız günden bu yana yüzde 100’ün üzerinde artırmış olduk. Siz bu projelere sahip çıktıkça bu istasyonlarımızın ve bisikletlerimizin sayısı artmaya devam edeceğiz. Çünkü biz gençlerimizin hem spor hem ulaşım konusunda bisikletle daha iç içe olmasını arzu ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



“300 BİN KİŞİ ÇORBİS’E SAHİP ÇIKTI”

ÇORBİS’e gösterilen yoğun ilginin büyük bir sahiplenme örneği olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇORBİS’in ardından akıllı skutır sayısını da artıracaklarını kaydetti.

Başkan Aşgın, her zaman gençlerin yanında olduklarını vurgulayarak, “Şu ana kadar 300 bin civarında kiralama olmuş. Bu büyük bir sahiplenmedir. Bizim ölçeğimizdeki illere baktığımız zaman bu kadar muazzam çalışan bir sistem yok. Gençler akıllı scooter istedi, ÇORBİS’ten yaklaşık 1 yıl sonra Temmuz 2021’de akıllı scooter ile şehrimizi buluşturduk. 50 tane scooter aldık ve yine gençlerimizden gelen talepler doğrultusunda bu sayıyı çok yakında 100’e çıkarıyoruz. Biz hep gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

2 yıldır süren abonman sistemi ile öğrencilerin toplu ulaşımda daha ekonomik ulaşım sağladığını ifade eden Başkan Aşgın birkaç büyükşehir dışında üniversite öğrencileri için abonman sistemi olmadığını, Çorum’da bu sistemin uygulayabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Öte yandan üniversite öğrencilerine yönelik yaptıkları çalışmalardan bahseden Başkan Aşgın, şehrin iki noktasında hizmete sunulan ücretsiz çamaşırhaneleri, 7/24 kütüphane gibi hizmetlerini de öğrencilere hatırlattı.



REKTÖR ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Çorum Belediyesinin şehrin her yerine olduğu gibi üniversitenin de çalışmalarına destek verdiğini dile getiren Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, sağladıkları tüm imkanlar için Başkan Aşgın ve ekibine teşekkür ederek, “Kampüsümüzü yeniliyor ve güzelleştiriyoruz. Yeşil kampüs olma yolunda adım adım ilerliyoruz. Kampüsümüzün şehirle bağlantısı ile ilgili kıymetli Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür ederiz. Ulaşımla ilgili toplu taşıma saatlerini sınav saatlerine uydurarak bize her türlü imkânı sağlıyorlar. Bunun yanı sıra yeşil şehrin yeşil kampüsü olarak ÇORBİS imkânını da sağlıyor. Öğrencilerimize böyle olanaklar sağladıkları için şahsım ve üniversitem adına teşekkür ediyorum.” dedi.