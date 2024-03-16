CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, ilk olarak Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı ziyaret ederek, Çorum için yapacağı projelerini Başsavcı Bektaş ile paylaştı. Daha sonra Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı’yı ziyaret eden Çöphüseyinoğlu, Kalıpcı ile yerel gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.



Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ise CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na yerel seçimlerde başarı temennisinde bulundular.

Çöphüseyinoğlu ayrıca Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı’nı da ziyaret ederken daha sonra adliyede görev yapan hakim, avukat, katip ve tüm personellerle el sıkışarak kendisini tanıttı, 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.

Adliye Sarayı’nda da sıcak ve yoğun ilgi gören Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Çorum eski Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti.