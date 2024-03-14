Çorum’un önde gelen otomotiv firmalarından Sima Otomotiv, Evlüce Otomotiv, Ahlatcı Otomotiv, Şamlıoğlu Otomotiv ve Karataş Otomotiv’i ziyaret eden CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, ayrıca Erdem Otomotiv ile Yükselen Makina’yı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Otomotiv firmalarının sahibi ve yetkilileri ile görüşen ayrıca servis çalışanlarına da kolaylık dileyen Çöphüseyinoğlu, gittiği her yerde yoğun ve sıcak ilgi ile karşılandı.



Firma sahibi ve yetkilileri ile personellerin mübarek Ramazan ayını kutlayan ve yerel seçimler için destek isteyen CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, Çorum’da sıfır otomobil satışlarında belli bir durgunluğun olduğunu belirterek, “İnşallah bu durum geçici olur. Çorumlu vatandaşlarımızın refahının artmasını ve herkesin sıfır otomobillere binmelerini temenni ediyorum” dedi.



Kendisine gösterilen ilgiden oldukça memnun kalan Çöphüseyinoğlu, “Bu ilginize ve sevginize layık olabilmek için çok çalışacağız ve şehrimizin daha modern ve yaşanabilir bir kent olması için ekibimle birlikte elimizden ne geliyorsa yapacağız” diye konuştu.

Çöphüseyinoğlu, fuar ve sergi organizasyonları için de destek vereceklerini kaydederek, dışardan gelen, bizi tercih eden yatırımcılara da kuruluş dönemi aşamalarında konaklama ve ofis imkanı sağlayacaklarını belirtti.



CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adaylarımız ile bazı parti yöneticileri eşlik etti.