CHP Adayı H. Levent Çöphüseyinoğlu beraberinde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Belediye Meclis üyesi Mimar Didem Tokgöz ve bazı parti yöneticileri ile birlikte ziyaret ettiği ÇESOB’ta Birlik Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanları tarafından sıcak ve samimi ilgi ile karşılandı.

Çorum halkının, esnaf ve sanatkarların teveccühü ile Belediye Başkanı seçilmesi halinde kente kazandıracağı yenilikleri esnaf temsilcileri ile paylaşan, sorun ve yerel yönetimlerden taleplerini dinleyen Çöphüseyinoğlu, gördüğü ilgiden de oldukça memnun kaldı.



Esnafın Çorum ekonomisinin dinamosu olduğuna vurgu yapan Çöphüseyinoğlu, “Esnaf güçlü olursa ülke ekonomisi de bir o kadar güçlü olur. Esnafın derdiyle dertlenmeyen, esnafı daha da küçülten bir anlayışı kesinlikle kabul etmiyoruz. Çorum Belediye Başkanı seçildiğim takdirde esnafla rekabet eden bir anlayış sergilemeyeceğimizin de sözünü veriyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na çıktığı bu hizmet yarışında başarılar diledi.



Çöphüseyinoğlu ve beraberindekiler daha sonra sırasıyla Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Mobilyacılar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Aşçı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak, Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt ve Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’u ziyaret ederek, oda başkanlarının sorunlarını yetkili ağızlardan dinlediler. (Haber Merkezi)