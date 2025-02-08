CHP Belediye Meclisi Üyesi Av. Doğan Öksüz, Büğet köyü Çomar mevkii sınırları içerisinde yer alan 15,4 hektarlık alanla ilgili imar planı değişikliği talebinin kanuna karşı bir hile olduğunu söyledi.

Belediye Meclisi’nin dün gerçekleştirilen Şubat ayı oturumunda ilgili gündem maddesi üzerine söz alan Öksüz, “Büğet köyü sınırları içerisinde bulunan ve halihazırda 1/1000 ölçekli imar planında “rekreasyon ve sosyal tesis alanı” olan bir kısım taşınmazlar sadece “organik tarıma elverişli tarımsal nitelikli alan” olarak işaretlenmek isteniyor. Plan değişikliği talebi bu hali ile kanuna karşı hiledir ve tamamen orada arazisi bulunan vatandaşlarımızın zararına bir tasarruftur” dedi.

Değişikliğe konu edilen taşınmazların 30.10.1997 tarih ve 13 nolu belediye meclis kararı ile “rekreasyon ve sosyal tesis alanı” olarak işaretlendiğini, yaklaşık 30 yıl geçmesine rağmen bugüne kadar üzerinde tahsis amacına uygun bir tesis kurulmadığını veya herhangi bir kamulaştırma işlemi yapılmadığını kaydeden Öksüz, “Bu haliyle belediyemizin pasif ve suskun kalarak, amacına uygun işlem tesis etmemek suretiyle, oradaki vatandaşlarımızın mülkiyet hakkını, süresi belli olmayan bir sınırlamaya tabi tuttuğu çok açıktır.

Benzer durumlarda plan üzerinden 5 yıl süre geçmesine rağmen harekete geçilmemesi durumunda idarelerin “hukuki kamulaştırmasız el atan” pozisyonunda olduğuna dair AİHM, AYM, Danıştay ve Yargıtay kararları bulunmaktadır. Çünkü evet belediyemiz burada fiili olarak bir el atma eylemi gerçekleştirmiyor ama hukuki olarak mülkiyet hakkını belirsiz bir süre kısıtlıyor ve kullanılamaz hale getiriyor” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi