Çölyak farkındalığının oluşturulması adına İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Birimi koordinesinde organize edilen yürüyüş Yunus Emre Parkı’nda yapıldı. 

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Etkinliğe İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, Çölyak Derneği Şube Başkanı Fatma Müjgan Demir, Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Azak, Yönetim Kurulu Üyesi Üyemiz Tuncay Kesici, dernek üyeleri, Sağlık Müdürlüğü personeli ve 75.Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri katıldı. 
Yürüyüşte Çölyak İle ilgili pankart ve dövizler açılarak farkındalık oluşturuldu ve Çölyak hakkında bilgi verildi.
Yürüyüş hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu. 

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Editör: Haber Merkezi