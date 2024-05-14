Emekli öğretmen Haydar Türksal, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Dudu, Münire, Rafet Türksal'ın abisi, Erdinç, Erman, Erkan Türksal'ın babası, Osmancık Haber Editörü önceki dönem CHP İl Genel Meclisi Üyesi İlhami Türksal ile fotoğrafçı Hüsrev Türksal’ın amcası emekli öğretmen Haydar Türksal dün gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Merhumun cenazesi yarın (15 Mayıs 2024 Çarşamba günü) Akşemseddin Camiinde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi