Türkiye Oryantiring Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Oryantiring Şampiyonası 19-21 Nisan tarihleri arasında Çorum'da yapılacak. Bu önemli şampiyona öncesi önceki gün Çorum'a gelen Federasyon Başkanı Prof. Dr.Tekin Çolakoğlu, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ı ziyaret ederek şampiyona hakkında istişarede bulundular. Başkan Yardımcısı Yağbat, Çolakoğlu'na hediye takdiminde bulunurken, şampiyonanın sorunsuz tamamlanması noktasında da Çorum Belediyesi olarak gerekeni yapacaklarını ifade etti.

Editör: RIFAT KARA