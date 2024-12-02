İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerce kent genelinde yapılan uygulamalarda, hırsızlık, dolandırıcılık ve yağma suçlarından aranması bulunan 28 şahıs yakalandı.

Ayrıca, cadde ve sokaklarda yapılan şok uygulamalarda ise, şüphe üzerine durdurulan şahıslar ve araçlarda yapılan aramalarda 4 adet tüfek, 2 adet tabanca silahlara ait çok sayıda fişek ve sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Haklarında kayıp başvurusu bulunan 3 kadın ve 2 erkek şahıstan, 2 kadın ve 2 erkek şahıs ekiplerin çalışması sonucu bulunurken, 1 kadın şahsın bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK