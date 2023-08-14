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Ev sahibi olduğu maçta Ahlatcı Çorum FK’ya 3-0 gibi flaş bir skorla yenilerek sezona kötü bir başlangıç yapan Tuzlaspor’da büyük üzüntü yaşanıyor. Teknik Direktör Eren Şafak, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Futbolseverler için keyifli, fakat bizler için keyifsiz bir maçtı” ifadelerini kullandı.

Maçın genelinde çok hata yaptıklarının altını çizerek özeleştiride bulunan Eren Şafak, galibiyetten ötürü Çorum FK’yı da kutladı. Maçın başında yedikleri golün kendilerini çaresiz bıraktığını ifade eden teknik direktör Şafak “Rakibimizi tebrik ediyoruz. Maça istediğimiz gibi başladık. Fakat erken yediğimiz bir gol ve hemen ardından gelen ikinci gol ile geriye düştük. Sonrasında devre öncesi farkı azaltma çabalarımız sonuçsuz kaldı. İkinci yarıya 4-4-2 ile başladık ama hemen kalemizde gördüğümüz penaltı golü, bizi çaresiz bıraktı. Genel itibarıyla çok kötü bir performans sergilemedik ama bireysel hataları daha aza indirmemiz gerekiyor. Kafaları yukarı kaldıracağız ve bundan sonra oynayacağımız maçlara odaklanacağız.

Transfer olarak kadromuzda eksik bölgelerimiz var. Özellikle savunmamız basit hatalar yaptı. İki stoperimiz rakibe daha yakın oynasaydı, daha az pozisyon verebilirdik. Ama yapamadık.

Önümüzdeki maçlar öncesinde oyuncularımız ile gerekli temasları kuracağız. Elimizdeki oyuncu grubu şu anda bu. Genel anlamıyla daha basit oynamaya daha paslı oynamaya yönelik çalışmalar yaptık. Fakat bunu sahaya yansıtamadık. Futbolseverler için keyifli, fakat bizler için keyifsiz bir maç oldu” dedi.