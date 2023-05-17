2007-2008 Sezonundan beri profesyonel liglerde top koşturan 35 yaşındaki Salih Zafer, ilk kez şampiyonluk yaşadığını ifade ederken, kazanılan başarıda zerre kadar emeği bulunan herkese teşekkür etti. Kurşunlu, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Allah’ım, sana şükürler olsun. Şampiyon Çorum FK. Profesyonel futbol hayatımda çok finaller yaşadım fakat ilk defa şampiyonluk yaşamak çok güzel, çok farklı bir duygu. Üstümüzde, kimin zerre kadar emeği varsa Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)