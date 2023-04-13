Milletvekili adaylarının kesinleşmesi ile birlikte sahaya inerek çalışmalarına başlayan Millet İttifakı adayları, büyük bir tarihi mirasa ve doğal güzelliğe sahip Boğazkale’de moral ve motivasyon depoladı.

Aşıkoğlu Tesisleri sahibi Cengiz Aşıkoğlu ile bir süre sohbet eden milletvekili adayları, daha sonra esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, Millet İttifakı iktidarında çocukların yatağa aç girmediği, anne ve babaların gelecek kaygısı yaşamadığı, gözyaşı dökmediği, tarım ve hayvancılık alanında üretimin şahlandığı, gelişmelerin yaşandığı, gençlerin işsiz kalmadığı, öğrencilerin okul ve yurt sorunu yaşamadığı, esnafın, sanayicinin, memurun herkesin yüzünün güldüğü, zamların ve hayat pahalılığının sona erdiği bir sistemi kuracaklarını dile getirdi.

Milletvekili adayları, Cumhuriyetin ikinci yüzyılını demokrasi ile taçlandırmak için halkın desteğini istedi.

Milletvekili adayları daha sonra Boğazkale Ziraat Odası’nı ziyaret ederek Oda Başkanı Devriş Balkoca ile bir süre sohbet etti. Balkoca’ya yeni görevinde başarılar dileyen Millet İttifakı heyeti, çiftçinin yaşadığı sorunları birinci ağızdan dinledi.

Boğazkale ziyaretine; Milletvekili Adayları; Mehmet Tahtasız, Bekir Özsaçmacı, Burçin Solmaz Polat, Seyit Ahmet Güher, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Orhan Odabaş, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Hanim Ergül, Boğazkale CHP İlçe Başkanı Mehmet Kurtçu, Boğazkale İYİ Parti İlçe Başkanı Ömer Tanışık, DEVA Partisi Milletvekili aday adayı Zehra Benli, CHP önceki dönem il başkanları Hasan Eray Tüfekçi, Gürsel Yıldırım ile Milet İttifakına destek veren partilerin yöneticileri, kadın kolları katıldı.

(Haber Merkezi)