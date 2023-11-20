Yakın dostlarım bilir; en mutlu anlarım, torunlarımla beraber olduğum anlardır. Torunum Efe’yi bir gün görmeden duramam.

Geçenlerde torunum Efe’yi izlerken, bir şeyin ayırdına vardım.

Torunlar, dört bilemediniz beş yaşlarına kadar sizinle birlikte oluyor.

Sonra?

Sonra sizin yerinizi tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar alıyor.

O tablet ya da telefonları ellerine aldıkları an sizi görmüyorlar…

Hatta sizi duymuyorlar.

* * *

Yine geçenlerde torunlarıma düşkünlüğümü bilen kadim dost, “Keyfine diyecek yok; dün akşam Efe’yle birlikteydin herhalde…” diye söze başlayınca; tam “Evet birlikteydik ama aramızda tablet bilgisayar vardı” demeye hazırlanıyordum ki, bana bu soruyu yönelten kadim dostun da elindeki telefonla oyun oynadığının ayırdına vardım.

O an orada bulunan diğer arkadaşlara gözüm kaydı; onları da kendilerinden geçmiş durumda telefonlarıyla oyun oynarlarken görünce bastım kahkahayı.

Akşam evde, gündüz yaşadığım bu olayı tam eşime anlatmaya başlıyordum ki, onu da elinde telefon pür ciddiyetle oyun oynarken görünce bu kez gülemedim.

O an bir başka şeyin daha ayırdına vardım.

Yaşamın her alanında, telefon ya da tabletlerdeki oyunlara odaklanmış, çevresinde olup bitenle ilişkisini kesen sadece çocuklar değil, büyükler de var.

Ancak benim bu yazımda dillendirmek istediğim büyüklerin değil; çocuklarımızın, özellikle de torunlarımızın bağımlılık haline getirdikleri tablet oyunlarına tutkuları.

* * *

Eve misafir geldiğinde ya da dışarıya yemeğe gidildiğinde, ailelerin; çocuklarını oyalamak için sıkça başvurduğu yöntemlerden biri, tablet bilgisayar ya da akıllı telefonlarla oynamalarına izin vermeleri.

Ancak yaşıyor ve görüyoruz ki; bu durum, çocuklarda çok ciddi sağlıksız gelişme sorunlarına yol açıyor.

* * *

Konuya ilişkin şöyle bir mini araştırma yaptım ve olayın vahametinin ayırdına vardım.

Yaptığım bu yüzeysel araştırma sonuçlarına göre;

* Tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar nedeniyle çocuklarda boyun ve bel rahatsızlıkları başta olmak üzere çok sayıda rahatsızlığın ciddi biçimde artış gösterdiği belirtiliyor.

* Bu aletler, yoğun biçimde kullanım nedeniyle gelişme çağındaki çocukların omurgalarında ciddi hasarlara yol açıyor.

* Uzmanlara göre, dünya çapında genç kuşakları bekleyen en önemli tehlikelerin başında, boyun fıtığı ve kamburluk geliyor.

* Boyun, sırt, bilek ve göz ağrısı gibi hastalıklar, en fazla 5 - 9 yaş arası çocuklarda görülüyor.

* Uzmanlara göre en iyi tedavi, çocukların tablet ve akıllı telefon kullanımına sınırlama getirilmesi.

* Fizyoterapistler, kafa ağırlığının yaklaşık 5 kilo olduğunu belirterek, telefon ve tablet kullanımı ile bu ağırlığın sürekli olarak aşağı baskı yaptığını; bu sarkmanın vücutta boyun fıtığı ve kamburluk başta olmak üzere birçok kronik rahatsızlığa yol açtığını vurguluyorlar.

* Yine uzmanlara göre, WhatsApp kullanımı ve kısa mesaj yazımı da çocuklarda boyun ve parmak şikayetlerinin artmasına neden oluyor(muş).

… …

Bu bilgileri edinince torunlarım geldi gözümün önüne paniğe kapıldım.

Hele de yine bir uzmanın 'Engel olmak, tedaviden daha kolay' sözünü okuyunca.

* * *

Şimdi benim tüm sorunum, torunlarımı bu bağımlılıktan nasıl kurtaracağım sorunu.

Sanırım siz de aynı düşüncedesiniz.

Öyle ya da böyle; çocuklarımızı bu bağımlılıktan bir an önce kurtarmamız gerekli.

Kolay mı?

Değil elbet!

Değil ama koşullarımızı zorlamak zorundayız.

Çocuklarımız hoş olmayan kalıcı rahatsızlıkların pençesinde çünkü.

Tanrı yardımcımız olsun.