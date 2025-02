CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, geçtiğimiz dönemin eğitimin tüm paydaşları ve ülke için zor bir dönem olduğunu belirterek, “Okullar fiziki olarak eğitime uygun hale getirilmedi, temizlenemedi. Çocuklarımız nitelikli eğitim alamadı, okulların güvenliği sağlanamadı. Öğretmenlerimiz atanmadı, mülakatla mağdur edildi. Yoksulluk sınırı altında maaşlarla, can güvenliği olmadan eğitim vermeye devam etti” dedi.

CHP İl Başkanı Solmaz, parti binasında 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 2. dönemi başlangıcı nedeniyle bir basın açıklaması düzenledi.

Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Arslan Kaya, Belediye ve İl Genel Meclisi üyeleri ile çok sayıda partilinin katıldığı basın toplantısında konuşan Solmaz, konuşmasına “Maalesef bugün ihmalkârlık ve denetimsizlik yüzünden okulunda ikinci döneme başlayamayan 36 çocuğumuz var. Onlar yarıyıl tatilinde aileleriyle birlikte gittikleri Kartalkaya’da yanarak can verdiler” diyerek başladı.

“HATIRLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“2024-2025 Eğitim Öğretim Yılının ikinci dönemine başlarken çözülmeyi bekleyen çok sayıda sorun var ancak sorumluluk alan ve çözüm üreten yok” diyen Solmaz, sözlerine şöyle devam etti:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm çocuklarımızın laik, bilimsel, kamusal, parasız ve eşit eğitim hakkı için, hem görevde olan hem atama bekleyen öğretmenlerimizin hakları için, çocuklarının nitelikli eğitim alabilmesi için maddi ve manevi olarak yıpranan velilerimiz için çalışmaya ve mücadele etmeye, tüm bu sorunları gündeme getirmeye, Bakanlığa görev ve sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz.”

“ÇOCUKLARIMIZ OKULLARA AÇ

GİTTİ, TEMİZ SUYA ERİŞEMEDİ”

“Geçtiğimiz dönem; çocuklar, öğretmenler, yöneticiler, eğitim çalışanları, veliler kısacası eğitimin tüm paydaşları ve ülkemiz için zor bir dönem oldu. Okullar fiziki olarak eğitime uygun hale getirilmedi, temizlenemedi. Çocuklarımız nitelikli eğitim alamadı, okulların güvenliği sağlanamadı. Öğretmenlerimiz atanmadı, mülakatla mağdur edildi. Yoksulluk sınırı altında maaşlarla, can güvenliği olmadan eğitim vermeye devam etti. Çocuklarımız okullara aç gitti, temiz suya erişemedi ve MESEM’lerde hayatlarını kaybetti” diyen Solmaz, “19 milyon öğrencimiz ve 1,2 milyon öğretmenimiz bu sorunlarla karşı karşıyayken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemimizin sorunlarını çözmek bir yana her geçen gün bir yeni sorun daha çıkarmakta ve hiçbir olumsuzlukta sorumluluk almayarak eğitim için beka sorunu olmaya devam etmektedir” dedi.

Solmaz, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adı verilen, pilot çalışması bile yapılmadan okullarda uygulanmaya başlayan öğretim programlarını geri çekin.

ÇEDES protokolü ile pedagojik formasyonu olmayan kişilerin okullara girmesini, çocuklarımıza uygun olmayan etkinlikler yaptırmasını engelleyin.

Çocuklarımızın okullarda temiz içme suyuna erişimini sağlayın. Bir öğün ücretsiz okul yemeği verin. Kantinlerde satılan yiyecekleri ve fiyatlarını kontrol altına alın.

“HER OKULA BİR GÜVENLİK

GÖREVLİSİ GÖREVLENDİRİN”

Asgari ücretin yarısına, yarı zamanlı çalışan temizlik personeli ile okulları temizleyemezsiniz. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği için kadrolu temizlik personeli ataması yapın.

Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin okullardaki güvenliğini sağlayın. Her okula bir güvenlik görevlisi görevlendirin.

Çocuklarımızın ucuz işgücü olarak kullanıldığı, yaralandığı ve öldüğü MESEM programına son verin.

“İKİLİ EĞİTİMİ SONLANDIRIN”

Birleştirilmiş okul uygulaması ve ikili eğitim yüzünden çocuklarımız hem ders saatlerinden kayıp yaşıyor hem de karanlıkta okula gidip gelmek zorunda kalıyor. İkili eğitimi sonlandırın, tüm okullarda tam gün eğitime geçilmesini sağlayın.

Kapatılan köy okulları yüzünden taşımalı eğitime mahkûm edilen çocuklarımız, taşımalı eğitimin kapsamının daraltıldığı yönetmelik değişikliğiyle bir kez daha mağdur edildi, yurtlarda kalmaya mecbur bırakıldı. Her çocuğun okula güvenle ulaşmasını sağlayın, köy okullarını açın.

En az bir yıl okul öncesi eğitim her çocuk için zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. Okul öncesi eğitimde katkı payı uygulamasını kaldırın.

Özel okullarda emeği sömürülen, asgari ücrete çalıştırılan öğretmenlerimiz için taban maaş düzenlemesi yapın.

“ÖĞRETMENLERE VERDİĞİNİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİN”

Engelli öğretmenlere, rehber öğretmenlere, KPSS mağduru öğretmenlere, mülakat mağduru öğretmenlere, depremzede öğretmenlere verdiğiniz sözleri yerine getirin. Gerçek ihtiyaç kadar kadrolu öğretmen ataması yapın.

Diplomasını almış öğretmenler yeniden aday statüsüne düşürülemez. Milli Eğitim Akademisi adı verilen öğretmenlerin diplomasını çalma projesinden derhal vazgeçin.

“EĞİTİMİN NİTELİĞİ YOK EDİLDİ”

Resmi okullardaki eğitimin niteliği yok edildi. Velilerimizin resmi okullara güveni kalmadı. Nitelikli eğitime ulaşmak için özel okulları tercih etmek zorunda kalan vatandaşlarımız, fahiş ücretler ödemek zorunda bırakıldı. Bu ödemeler öyle bir hal aldı ki, bir önceki eğitim yılından başlayarak yeni dönem için ailelerden milyon liraya yaklaşan paralar istendi. Çocuklarının laik, bilimsel ve nitelikli eğitim almasını isteyen; temiz bir tuvalet, kapıda bir güvenlik isteyen aileler mağdur edildi. Bakanlığın ara sınıflardaki öğrenciler için yasal sınır üzerinde ücret uygulanmaması kararı ise maalesef şikayet üzerine ceza kesmek dışında bir yaptırımla karşılaşmadı. Ayrıca kademeler arası geçişlerde (1, 5, 9’uncu sınıf) öğrenciler için okul ücretleri artışına sınır getirilmemesi, bir sonraki yıl ailelerin ne yaşayacağını belirsiz hale getirdi. Ayrıca ailelerden; servis, yemek, kitap, ek ders, kıyafet gibi eğitim dışı hizmetler için fahiş ücretler talep edilmeye devam etti. Bu yaşananların yanında özel okullardaki öğretmenlerimiz ise hala düşük ücretlerle çalıştırılmaktadır. Özel okullarda yaşanan bu durum üzerine bu hafta Meclis’te bir araştırma önergesi veriyoruz. Devlet okullarında yaşanan sorunlar yüzünden özel okullara mecbur bırakılan velilere dayatılan fahiş ücretleri denetleyin, kontrol altına alın.”

Editör: HABER MERKEZİ