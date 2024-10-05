Çorum Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle düzenlenen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal yeter, Veteriner Hekimleri Odası yönetimi, emniyet ve jandarma bünyesinde bulunan Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerinin yanı sıra 16 okuldan bine yakın öğrenci katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çocuklarla beraber sahipsiz sokak hayvanlarının bulunduğu bölümün yanı sıra Evcilk Hayvan Parkı’nı da gezdi. Hayvan sevgisinin çocuklara erken yaşta aşılanması gerektiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “4 Ekin Dünya Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bugün Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezimizi ve Evcil hayvan parkımızı çocuklarımıza açtık. Bizler yaratılan her canlıyı Yaratan’dan ötürü seviyoruz. Çocuklarımıza da hayvan sevgisini erken yaşlarda aşılamamız gerekiyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’mizde sokakta kalan hasta, sakat yada bakıma muhtaç hayvanlarımızı alarak tedavi ve rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Öte yandan hizmete açtığımız kedi evinde de sokak kedilerinin bakım ve tedavileri yapılıyor. Bilindiği gibi Valiliğimiz başkanlığında kurulan Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği barınak çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini gezmeye gelen öğrencilerle yakından ilgilenirken çeşitli ikramlarda da bulundu.