Kent Park Sosyal Tesisi’nde Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Çocuk ve Genç Meclisi üyelerinin katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Başkan Dere, etkinlikle ilgili olarak şu ifadeleri paylaştı: “Yavrularımızla gerçekleştirdiğimiz Meclis Toplantılarımızda aldığımız karar neticesinde, Sungurlu Belediyesi Kentpark Sosyal Tesisinde kitap okuma etkinliği düzenleyip ufkumuzu aydınlattık. Ben, Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilig'ini okudum ve bugünün öğüdü olarak şu anlamlı cümleyi sizlerle paylaşmak istedim. "Bütün iyilikler bilginin faydasıdır. Bilgi ile göğe de yol bulunur”

Editör: HABER MERKEZİ