AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç’un yanı sıra, İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, Kadın Kolları Başkanı Neşe Tokatlı, Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir ve partililer esnafa destek olarak boykot çağrılarını boykot etti.

Aluç, “İlçemizin kıymetli esnaflarını ziyaret ettik. Yerli markalarımızdan alışveriş yaparak esnafımıza destek olmaya devam ettik. Şehrimizin ekonomisini ayakta tutan, emek veren tüm esnafımıza hayırlı ve bereketli kazançlar diliyoruz. Biz birlikte güçlüyüz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ