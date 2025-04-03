Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde, Organize Sanayi Bölgesine (OSB) 300 adet sedir fidanı dikildi.

Orman Haftası nedeniyle Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından OSB’de fidan dikim etkinliği düzenlendi. Fidan dikim etkinliğine Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Sungurlu Adliyesinde görevli Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Hitit Üniversitesi MYO Müdürü Dr. Özlem Bal, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı Bayram Kızılova, emniyet mensupları, kurum personeli ve yükümlüler katıldı.

Etkinlikte katılımcılar 300 adet sedir fidanını torakla buluşturdu. Dikimi yapılan fidanlara Sungurlu Belediyesinin sulama aracıyla can suyu verildi. Fidanların bakım ve sulama işleri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü bulunan yükümlüler tarafından yapılacak.

Editör: Haber Merkezi