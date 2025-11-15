2023-2025 dönemi boyunca kurulda görev yapan Çocuk Hakları Kız Temsilcisi Göksu Börekçi ve Erkek Temsilcisi Arda Estelik, görev süreleri boyunca kurula sundukları katkılardan dolayı İl Müdürü Sahit Aydın tarafından teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Yeni dönem için aday olan 2026-2028 Çocuk Hakları Kız Temsilcisi Zeynep Nisa Aldemir ve Erkek Temsilcisi Kayra Akgül, seçim öncesinde İl Müdürü Aydın’ı ziyaret etti. Ziyarette yürütmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi veren çocuk temsilciler, çocukların karar alma süreçlerine daha aktif katılım sağlamasına yönelik fikirlerini paylaştılar.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın, çocuk temsilcilerine başarılar dileyerek, “Çocukların karar alma süreçlerinde yer alması bizim için çok kıymetli. Her zaman yanınızdayız ve sizlerin fikirleri bizlere yol gösteriyor” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi