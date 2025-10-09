0–18 Yaş Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü bünyesinde bakım ve koruma altında bulunan çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve milli-manevi değerleri yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftü Yardımcısı Dr. Fazlı Saraç, Yeşilay Şube Başkanı Bedriye Cengil, Yeşilay gönüllüleri, kurum idarecileri, personeli ve çocuklar katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından ilahi dinletisi, ikramlar, pasta kesimi ve balon uçurma etkinlikleri ile devam etti. Çocuklar için hazırlanan pamuk şeker ikramı, araç gezisi ve çeşitli eğlenceli aktiviteler, gün boyunca yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Vali Yardımcısı Mercan, çocukların mutluluğunu paylaşarak, “Bu yavrularımız bizim geleceğimiz. Onların yanında olmak, sevincine ortak olmak bizler için en büyük mutluluktur” ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Sahit Aydın, programın hazırlanmasında emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, “Çocuklarımızın hem dini hem de kültürel değerlerimizi yaşayarak büyümesi bizim için çok önemli. Onların yüzündeki gülümseme, yaptığımız her çalışmanın en büyük karşılığıdır” dedi.

Coşku dolu geçen sünnet programı, çocukların mutlulukla dans ettiği anlarla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi