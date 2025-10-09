Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla “Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık Sağlanması” konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi (2021-2030) ile birlikte 2021-2023, 2024-2027 ve 2028-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planları kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda ayrıca, 2021/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda karayolu yapısı üzerindeki hız sınırı işaretlemelerinin değişen ve gelişen koşullar çerçevesinde yeniden incelenmesi, gereklilik ve konumlarının değerlendirilmesi, ülke genelinde standart ve tutarlı uygulamaların sağlanması amacıyla yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

İl genelinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik alınacak önlemler ve uygulama planları hakkında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

