Çorum Sanayi Sitesi’nde yanmayan sokak lambalarıyla ilgili detaylı bir çalışma yapıldı. Sanayi Sitesi’nin aydınlatma konusundaki sorunları büyük ölçüde çözüldü.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ile YEDAŞ ekiplerinin işbirliği içerisinde çalışmasıyla Sanayi Sitesi’nin cadde ve sokakları karanlıktan kurtarıldı.

Dün, gece boyu çalışma yapan ekipler, yanmayan sokak lambaların tamamını değiştirdi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Oda Başkanı Necmettin Uzun, “Sanayi Sitemizde akşam saatlerinde yanmayan sokak lambalarıyla ilgili olarak YEDAŞ ekipleri tarafından bakım ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Başta YEDAŞ Bölge Müdürümüz Sayın Onur Akyazıcı ve Merkez İşletme Yöneticisi Sayın Bilal İzgi olmak üzere, tüm YEDAŞ personeline teşekkür ediyoruz” dedi.

Muhabir: RIFAT KARA