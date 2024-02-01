İddia edilen olay, 26 Ocak Cumartesi günü Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Akşamüstü saat 17.30 sıralarında köpeği Lady ile beraber Karşıyaka 3. Sokak’ta bulunan evinin bahçesine çıkan ve kendisi odun kırarken köpeği ortadan kaybolan Gökmen, yoldan geçen bir grubun köpeğini çaldığını iddia etti.

“TEK UMUDUM BULUNMASI”

Odun kırdığı esnada tanımadığı 4-5 kişilik grubun evin yanından geçerken köpeğinin onların yanına gittiğini anlatan Gökmen, “Köpeğimi sever bırakırlar diye düşündüm. Aldırış etmedim, odun kırmaya devam ettim. Köpeğim geri gelmeyince panikledim. Lady diye ismini seslendim gelmedi, aradım taradım köpeğimi bulamadım. Köpeğimi o şahısların götürdüğünü düşünüyorum. Köpeğim akıllıdır, birçok kez bahçemizden dışarı çıkıp dolaşıp gelmiştir. Çok üzgünüm, canımdan can gitti. Tek umudum bulunması.” dedi.

Hayvansever vatandaş, Jack Teria melezi cinsi köpeğini görenlerin ya da bulanların 05050985879 numaralı telefondan kendisine haber verilmesini istedi.