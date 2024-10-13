2.5 litrelik Coca-Cola’nın fiyatı 60 TL’ye yükselirken, zamlı tarifelerin 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Coca-Cola grubuna yapılan bu fiyat artışını duyurarak, kola tutkunlarına kötü haberi verdi. Son dönemde pek çok ürüne gelen zam furyasına Coca-Cola da eklendi. 22 Ekim 2024 tarihinden itibaren 2,5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 60 TL’ye, 1,5 litrelik şişe ise 45 TL’ye yükselecek.

Gıda fiyatlarındaki artış dalgasından etkilenen ürünlere Coca-Cola da eklendi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın açıklamasına göre, 2.5 litrelik Coca-Cola'nın fiyatı 60 TL'ye çıkıyor. Zamlı fiyatlar, 22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak.

Aynı zamanda, 1.5 litrelik Coca-Cola’nın da fiyatı 45 TL olarak belirlendi. Son zamanlarda hızla artan gıda ve içecek fiyatlarının bu yeni zamlarla birlikte kola gibi popüler içeceklere de yansıdığı görülüyor. Artan maliyetler ve ekonomik koşullar nedeniyle yapılan bu zamlar, tüketiciler tarafından tepkiyle karşılanabilir.

Editör: HABER MERKEZİ