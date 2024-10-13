Çorumlu Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu, ünlü sanatçı Şener Şen ile bir araya geldi.

Yaşayan Efsane Şener Şen’in misafiri olduğunu belirten Mustafa Arıkoğlu, kitaplarını imzalayarak geçmişte yapmış olduğu ve gelecekte de yapmak istediği projelerinden bahsetti.

Türk sinema ve tiyatro dünyasının yıldızlarından, yaşayan efsanesi Şener Şen ile sohbet etmenin gururunu yaşadığını aktaran Yazar Mustafa Arıkoğlu, duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti:

“Onun misafiri olmak, onunla tiyatroyu konuşmak, Yeşilçam'ı konuşmak, takdirini ve övgüsünü almak...

Yaşayan efsane Şener Şen'i sahnede izledikten sonra kulisine misafir oldum, kitaplarımı imzaladım, geçmiş ve gelecek projelerimden bahsettim. Harika bir sohbet armağan etti bana.

Çok değerli Şener Şen'e ve ekip arkadaşlarına nezaketleri ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ederim. Sen çok yaşa, sen hep yaşa büyük usta...”

Editör: KEMAL YOLYAPAR