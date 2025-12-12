Çorum’un yetiştirdiği ünlü halk ozanı merhum Hüseyin Çırakman'ın ismi Ankara - Mamak'ta bir parkta yaşatılacak.

Mamak Belediye Meclisi anlamlı bir gündem maddesini görüşerek karara bağladı.

Birçok sanatçı tarafından türküleri seslendirilen ve "Bugün bize hoşgeldiniz erenler" türküsüyle hafızalarda yer edinen merhum Halk Ozanı Hüseyin Çırakman'ın ismi, Mamak Belediye Başkanı, Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin’in girişimleri ile bir parka verildi.

Çorum'un Sungurlu İlçesi Körkü köyü nüfusuna kayıtlı Çırakman, yaşamının büyük bir bölümünü Mamak Şirintepe Mahallesi'nde geçirmişti.

Merhum Halk Ozanı Hüseyin Çırakman'ın isminin parka verilmesi, CHP Belediye Meclis Üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Çırakman'ın ismi ömrünün son gününe kadar yaşadığı Şahintepe Mahallesi'nde bir parkta yaşayacak.

2013 yılında aramızdan ayrılan Aşık Hüseyin Çırakman’ı sevgi ve özlemle anıyoruz.

Muhabir: Haber Merkezi