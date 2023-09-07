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Edinilen bilgilere göre, 24 Ağustos akşamı Ö.S. isimli sürücü, Batıkent bulvarı üzerinde Karacılar Sitesi’nin önündeki yaya geçidinden geçen 25 yaşındaki Hürcan Bulur'a çarptı. Adeta cinayet gibi kazada Hürcan Bulur can verirken, aşırı hızlı olduğu ve trafikte makas attığı iddia edilen sürücü Ö.S. ise tutuklandı.

Çorum’un Dodurga ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Süreyya-Veysel Bulur çiftinin tek çocukları Hürcan Bulur, Batıkent Pirsultan Abdal Cemevi’ndeki törenin ardından toprağa verildi.

“ADALET İSTİYORUZ”

Bulur ailesi, olayın faili Ö.S.’nin tutuklanmasına rağmen babasının hem parasal gücü, hem de iktidar ile olan siyasi yakınlığı ile delil karartma, mahkeme kararını etkileme gücüne sahip olduğunu belirterek, kazanın failinin caydırıcı bir ceza alması için “Hürcan için adalet” kampanyası başlattı.

“Başka aileler yanmasın, ülkemizde trafik cezaları caydırıcı olsun. Trafik kurallarına uymayanların bedel ödemesi için adalet istiyoruz” diyen Bulur ailesi, araç sürücüsü Ö.S.’nin babası işadamı B.S. ve ailesinin yaşanan bu olayı “kader, kaza” diye nitelendirmesine tepki gösterdi.

Yaşanan olayın kaza olmadığını, cinayet olduğunu kaydeden acılı anne Süreyya Bulur, “Evde karıncalara sakın ilaç sıkma canları acımasın diyen duyarlı, merhametli, vicdanlı, çevresi tarafından saygınlığı, efendiliği ile herkesin gönlüne girmiş, gözleri ışıl ışıl, umutları, hayalleri olan bir tek fidanıma kıydılar. Ben bir anne olarak adalet istiyorum ve sesimizi duyurmamıza yardımcı olun” dedi.