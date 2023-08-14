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İş İnsanı Ali Dursun’un başkanlığını yaptığı Çimentospor yeni sezonda köklü değişikliğe gidiyor. Pandemi döneminde Çorum’u Bölgesel Amatör Lig’de başarıyla temsil ettikten sonra A takımı kapatan Çimentospor, son 2 yıldır sadece altyapı müsabakalarında mücadele ediyordu. Köklü değişime bu yıl da devam eden Yeşil-Beyazlı kulüp Yönetim Kurulu kararı ile isim değişikliğine gitti. Türkiye Futbol Federasyonu’nun onayından da geçmesinin ardından Çimentospor’un yeni ismi Çorum Anadolu Futbol Kulübü oldu. Yeşil-Beyaz renkleri Siyah-Beyaz olurken, üçüncü rengi de yeşil oldu.