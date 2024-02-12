Çorum Belediyesi’nin 8 Ağustos 2023 tarihli aldığı kararla Çimento arazisinde imar planı düzenlemesi yapıldı. Av. Ahmet Özdel, Çorum İdare Mahkemesi’nde planlamanın iptali için dava açtı.

Çimento arazisi için 14 Şubat Çarşamba günü keşif yapılacağını bildiren Özdel, tüm halkı keşfe davet etti.

Ahmet Özdel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bu imar planının şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Yeterli öngörü ve planlama olmadan yapıldığını, su kaynakları ve çevreye etkisi, arazi yapısı, ulaşım olanakları ve kentteki konut taleplerinin dikkate alınmadan hazırlandığını düşünüyoruz.

Bu arazi Çorum Belediyesi’ne 102 milyon liraya yani 14 milyon dolara mâl oldu. Çorum Belediyesi bu araziyi Brezilyalı şirketten satın aldı. Hafızalarımızı tekrar yoklayalım. Bu Çimento Fabrikası kimin, nasıl kuruldu, ne zaman özelleştirildi? Bunu da Çorum kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Belediye Başkanımız ve Belediye yönetimi 102 milyon liraya alarak, araziyi imara açtılar. İmara açarken neler dikkat etmediler? Burada su kaynakları bulunmaktadır. Çorum’un su ihtiyacını karşılayan kuyular var.

Belediye Başkanı 23 Mart 2021 tarihli basın açıklamasında Çorum için çok önemli su kaynaklarının burada olduğunu bütün kamuoyu ile paylaşmıştır. Su kaynaklarının üzerine imar açarak inşaattan rant elde etmek istiyorlar.

Buradaki doğal alan yok edilecek.

Alanın sol tarafından Çorum’un nadide ormanlık alanlardan birisi olan Bahabey Çamlığı var. Sağ tarafında yine ormanlık alan ve üniversite kampüsü var. Tüm bunların hepsi yok sayılarak imar planı yapılmak isteniyor. Bir başka husus burası fay hattı üzerindedir. Deprem için tehlikeli bir bölgedir. Bu bölgenin yüksek katlı binalara imara açılması açıkça bilimsel verilere aykırıdır. Bunun dikkate alınmasını talep ediyoruz.

Bu bölgede plan bütünlüğüne aykırı şekilde planlama yapılmaktadır. Yıllarca buraları yeşil alan olarak işaretleyen belediye şimdi buradan kâr elde etmenin peşine düşmüştür.

İmar planı incelendiğinde bu planın Çorum’da yaşayan işçilere, emekçilere, memurlara, yoksul halka bir faydası yoktur. Bu plan parası olanlar için var. Buradan satılacak olan konutlarla Belediye gelir elde edecek.

Belediye yönetimi 100 yıllık proje olarak açıklamaktadır. Dana önce de Turhan Kılıççıoğlu Stadyumu’nun yeri konut alanı olarak işaretlenmiş ve projede 100 yıllık proje diye kamuoyuna açıklamıştır. Ancak yapılan itirazlar sonucu o bölge yeşil alan olarak kaldı. Çimento arazisinin de tüm halkın kullanabileceği, kamuya açık bir alan olarak değerlendirilmesini istiyoruz."