Çorum'a özel bir ziyaret gerçekleştiren Federasyon Başkanı Oktay Çimen'e, Federasyon Genel Sekreteri Alp Bala ve Federasyon Mali İşler Sorumlusu Kemal Kocabel eşlik etti. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak tarafından karşılanan Oktay Çimen, ilk olarak yapımı devam eden ve önümüzdeki ay içerisinde tamamlanması planlanan Masa Tenisi Eğitim Merkezi binasını ziyaret etti. Son çalışmaları yakından takip eden Çimen, Çorum'un masa tenisi branşında büyük bir gelişim gösterdiğini ve milli takıma en çok sporcu gönderen illerden biri olduğunu söyledi.

Daha sonra Çorum Belediyesi Spor Kulübü altyapı sporcuları ile bir araya gelen Çimen, sporculara çalışmalarında başarılar dileyerek ziyareti sonlandırdı.

Editör: RIFAT KARA