Kültürümüzde önemli bir yer tutan “Çiğdem Aşı” geleneğinin yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinlik Çorum’un bütün renklerini buluştururken, Namazgah Parkı’nda gerçekleştirilen etkinliğe ise; Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, İl Müftüsü Muharrem Biçer, CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, partilerin İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Etkinlikte Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin ve Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık birlik ve beraberlik mesajı vererek, 31 Mart yerel seçimlerinde birbirlerine başarı temennisinde bulundular.

Adayların birbirleri ile sıcak diyalogları ise etkinliğe katılan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kendilerine ikram edilen çiğdem aşlarını aynı kamelya altında birlikte tadan adaylar daha sonra etkinliğe katlan vatandaşlarla sohbet etme imkanı buldular.

Belediye Başkan Adayları ayrıca etkinliğin düzenlenmesinde başta Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiler.