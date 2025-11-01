Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, ve Oğuzhan Kaya tarafından yapılan ortak açıklamada, zirai don afetinden etkilenen üreticilerimize yönelik destek ödemeleri kapsamında, il genelinde 6.400 üreticiye 3 bin 900 hektar alanda yapılan zarar tespitleri doğrultusunda 188 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirildi.

Destekler, ÇKS’ye kayıtlı ve TARSİM’den destek almayan üreticilerimizin hesaplarına doğrudan yatırıldı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, üreticimizin emeğini korumak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çorum için, üreticimiz için, güçlü Türkiye için!” denildi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ