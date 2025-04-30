Çorum'un İskilip ilçesine "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" çerçevesinde, çiftçilere çilek fidesi dağıtıldı. İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, proje çerçevesinde üretim yapacak 35 çiftçiye, her biri 1 dekar alanda dikilmek üzere 4 biner adet "Albion" cinsi çilek fidesi teslim edildi. Dağıtım törenine İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Kaymakam Fatih Gürbüz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hazır, İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı J. Üsteğmen Hakan Güven, Ziraat Odası Başkanı Adem Efe, İl Genel Meclis Üyesi Doğan Uçar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Aktaş, daire amirleri ve çiftçiler katıldı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile DOKAP iş birliğinde yürütülen, toplam 1 milyon 372 bin TL bütçeli ve yüzde 70’i DOKAP tarafından finanse edilen proje çerçevesinde, çilek fidelerine ek olarak üretim alanları için gerekli malç naylonları da çiftçilere temin edildi.

Editör: İHA AJANS